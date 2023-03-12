ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владивосток накрыл мощный снегопад

12:04
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

На дорогах - десятки аварий

Непогода в Приморском крае – регион накрыл мощный снежный циклон. По Владивостоку сегодня без взаимовыручки не проехать. На дорогах снежная каша, машины буксуют на подъёмах и застревают. Выбраться могут, пожалуй, только внедорожники.
Городские службы Москвы устраняют последствия сильного снегопада

Циклон накрыл Владивосток накануне вечером. Сначала пошёл дождь. Затем - сильный снег. Усилился ветер. Да так, что на улице минимальная видимость.

Высота снежного покрова уже более 14 сантиметров. Снегоуборочная техника вышла на дороги. Трассы чистят, но их сразу заметает вновь. Возросло количество ДТП, сообщает "ТВ Центр".

Сразу несколько автобусов сошли с маршрута. Машины не могут преодолеть заснеженные подъёмы города. Пассажирам приходится выходить и идти пешком, а иногда самим и выталкивать автобусы.

Циклон накрыл не только Владивосток, но почти и всю территорию Приморья. На дорогах края ситуация остаётся непростой. Некоторые водители не справляются с управлением, и машины улетают в кюветы.

Непогода уже привела к авариям на сетях электроснабжения. В Хасанском районе без света остались более 30 тысяч человек. Во Владивостоке также есть отключения электричества сразу в нескольких районах города.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода будет только ухудшаться. Ещё более сильный снег накроет Владивосток вечером, будет и ночью. Поэтому завтра жителям рекомендуют по возможности остаться дома.

В понедельник во Владивостоке в школах отменили занятия для младших классов, у остальных - свободное посещение. Работодателям так же рекомендовали перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада
Последствия снегопада во Владивостоке
Последствия снегопада во Владивостоке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.