Владивосток накрыл мощный снегопад

На дорогах - десятки аварий

Непогода в Приморском крае – регион накрыл мощный снежный циклон. По Владивостоку сегодня без взаимовыручки не проехать. На дорогах снежная каша, машины буксуют на подъёмах и застревают. Выбраться могут, пожалуй, только внедорожники.

Циклон накрыл Владивосток накануне вечером. Сначала пошёл дождь. Затем - сильный снег. Усилился ветер. Да так, что на улице минимальная видимость.

Высота снежного покрова уже более 14 сантиметров. Снегоуборочная техника вышла на дороги. Трассы чистят, но их сразу заметает вновь. Возросло количество ДТП, сообщает "ТВ Центр".

Сразу несколько автобусов сошли с маршрута. Машины не могут преодолеть заснеженные подъёмы города. Пассажирам приходится выходить и идти пешком, а иногда самим и выталкивать автобусы.

Циклон накрыл не только Владивосток, но почти и всю территорию Приморья. На дорогах края ситуация остаётся непростой. Некоторые водители не справляются с управлением, и машины улетают в кюветы.

Непогода уже привела к авариям на сетях электроснабжения. В Хасанском районе без света остались более 30 тысяч человек. Во Владивостоке также есть отключения электричества сразу в нескольких районах города.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода будет только ухудшаться. Ещё более сильный снег накроет Владивосток вечером, будет и ночью. Поэтому завтра жителям рекомендуют по возможности остаться дома.

В понедельник во Владивостоке в школах отменили занятия для младших классов, у остальных - свободное посещение. Работодателям так же рекомендовали перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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