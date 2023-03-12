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Бойцы ВСУ попали в огненную ловушку при бегстве из Артёмовска

13:34
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Город постепенно окружают российские войска

Одной из самых горячих точек в зоне спецоперации остаётся Артёмовск. Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города, а артиллеристы захлопнули огненную ловушку при попытке отряда ВСУ выйти из города. Колонна техники противника разбита.
В Артёмовске начался штурм главного укрепрайона ВСУ

Российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны противника. Укрепрайон вскрывают при помощи РСЗО "Град". Координаты замаскированных целей расчёт получил от операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщает "ТВ Центр".

Попытки противника контратаковать на отдельных участках пресекают огнём. Украинский танк уничтожен под Угледаром с помощью ПТУРа. Камера объективного контроля фиксирует, как артиллерия ликвидирует отряд ВСУ в лесах под Северском.

Для защиты подразделений задействуют зенитные ракетные комплексы "Тор". Один расчёт способен прикрыть небо в радиусе 30-ти километров. На экране оператор выявляет самолеты, вертолёты, беспилотники и баллистические ракеты.

При необходимости зенитный ракетный комплекс может вести огонь на ходу. Аналогов этого ЗРК не существует ни в одной армии мира.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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