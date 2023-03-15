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Россия попытается достать из Черного моря обломки американского дрона

17:07
  • среда
  • 15 марта 2023

Об этом заявил Николай Патрушев

Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью телеканалу "Россия-1".
Разведка и провокация: что известно о происшествии с беспилотником США

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно", - сказал Патрушев. По его словам, ситуация с дроном доказывает, что Вашингтон участвуют в военных действиях.

"По поводу беспилотника - американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях", - заявил Николай Патрушев (цитата по ТАСС).

В среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не смогли достать обломки MQ-9 и вряд ли смогут это сделать. По его словам, беспилотник упал очень глубоко в море.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские воздушные суда продолжат летать и действовать везде, где позволяет международное право.

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