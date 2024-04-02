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Медведев предложил ликвидировать руководство Украины, если оно причастно к терактам

21:35
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Зампред Совбеза России выразил сомнение в беспристрастности Международного суда

Руководство Украины нужно "ликвидировать при удобном случае", если выяснится, что они причастны к теракту в "Крокус сити холле". Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что украинских чиновников ждет участь Степана Бандеры.

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По мнению Медведева, Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) и Владимира Зеленского не будут судить в Международном уголовном суде. Ибо ООН не даст на это добро.

Российский чиновник считает, что единственный выход – уничтожить. "В Киеве или любом другом подходящем месте", – резюмировал Медведев.

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