Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ

Противник бежит с поля боя

В зоне СВО массированные удары по врагу наносит авиация и артиллерия Центральной группировки. За сутки они поразили 450 выявленных объектов противника, в том числе 50 опорных пунктов националистов. А на южнодонецком направлении сорваны три попытки радикалов усилить передовые позиции.

Метр за метром на флангах Часова Яра десантники отбивают у националистов одну линию укреплений за другой. В самом городе, после массированной артподготовки, нашим передовым группам удалось прорваться к каналу, который разделяет Часов Яр на две части. Западную пока еще удерживают радикалы. Восточную постепенно, но уверенно берёт под свой контроль российская группировка.

Сегодня, главная задача реактивной артиллерии - подавить батареи ВСУ. Собственно, плотный заградительный огонь националистов из тыловых районов Часового Яра, единственное, что как-то сдерживает наступление наших войск.

Срочные новости пришли этой ночью из соседней Богдановки. Небольшой посёлок, за который ожесточённые бои начались сразу после освобождения Артёмовска, полностью перешёл под контроль подразделений ВДВ. Это значит, северный фланг ВСУ на подступах к Часовому Яру дал такую трещину, что заделать её Киеву вряд ли найдётся чем. Даже с учётом переброшенных резервов. А, всё потому, что здесь преимущество российских войск в тяжёлой артиллерии - семикратное.

Огневая мощь ломает блиндажи, траншеи и психику даже у элитных подразделений ВСУ. Накануне под посёлком Водяное добровольно сложили оружие и сдались девять украинских боевиков. Жизнь в сырых окопах впроголодь, постоянные обстрелы сделали этих спецназовцев больше похожими на бомжей.

Единственное, что остается у ВСУ из эффективных фронтовых вооружений, это - беспилотники. Но и ударным дронам преодолеть заградительный кордон российских ПВО не так-то просто. Воздушные цели быстро перехватывают зенитно- ракетные комплексы. Да и сам парк беспилотников ВСУ очень сильно поредел. Российская авиация в последние две недели нанесла серию точечных ударов по складам, где хранились беспилотники и цехам их производства.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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