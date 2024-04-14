На борту захваченного Ираном судна находится гражданин России

Наше посольство выясняет все детали

Посольство России в Иране выясняет детали нахождения российского гражданина на захваченном Ираном сухогрузе, сообщает диппредставительство нашей страны в Тегеране.

Ранее в ближневосточных СМИ появилась информация о том, что на борту контейнеровоза MSC Aries могут находится граждане России. Называлась фамилия одного из них – Колчанов. Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей инцидента.

Днём ранее Военно-морские силы КСИР захватили контейнеровоз под флагом Португалии в Ормузском проливе. По некоторым данным, судно принадлежит компании израильского миллиардера Эяля Офера. На борту корабля находятся 25 членом экипажа.

МИД Израиля назвал захват гражданского судна актом пиратства и заявил о грубом нарушении международного права. В дипведомстве предложили признать КСИР террористической организацией.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как 1 апреля Тель-Авив нанёс ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб генерал КСИР и несколько высокопоставленных военных. Этой ночью Тегеран нанёс удар возмездия по военным объектам Израиля. Было задействовано более ста дронов и ракет.

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