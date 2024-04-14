Захарова жёстко ответила послу Израиля на антироссийский выпад

Тель-Авив ждал осуждения иранской атаки

Мария Захарова жёстко ответила послу Израиля в России Симоне Гальперин после её заявления о том, что Тель-Авив ждёт от Москвы осуждения удара Ирана по Израилю.

Российский дипломат напомнила, что Израиль ни разу не осудил удары киевского режима по российским регионам. "Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", - написала спикер российского МИДа у себя в Telegram.

Сегодня российский МИД призвал Иран и Израиль к сдержанности. "По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила", – напомнили на Смоленской площади.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как 1 апреля Тель-Авив нанёс ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб генерал КСИР и несколько высокопоставленных военных. Этой ночью Тегеран нанёс удар возмездия по военным объектам Израиля. Было задействовано более ста дронов и ракет. Как заявили в Тегеране, удар был ограниченный.

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