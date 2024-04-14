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Захарова жёстко ответила послу Израиля на антироссийский выпад

16:11
  • воскресенье
  • 14 апреля 2024

Тель-Авив ждал осуждения иранской атаки

Мария Захарова жёстко ответила послу Израиля в России Симоне Гальперин после её заявления о том, что Тель-Авив ждёт от Москвы осуждения удара Ирана по Израилю.
Ночной удар Ирана по Израилю. Главное

Российский дипломат напомнила, что Израиль ни разу не осудил удары киевского режима по российским регионам. "Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", - написала спикер российского МИДа у себя в Telegram.

Сегодня российский МИД призвал Иран и Израиль к сдержанности. "По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила", – напомнили на Смоленской площади.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после того, как 1 апреля Тель-Авив нанёс ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске, в результате которого погиб генерал КСИР и несколько высокопоставленных военных. Этой ночью Тегеран нанёс удар возмездия по военным объектам Израиля. Было задействовано более ста дронов и ракет. Как заявили в Тегеране, удар был ограниченный.

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