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Любовь Успенская обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

21:49
  • пятница
  • 19 апреля 2024

Решается вопрос о госпитализации певицы

Российской певице Любови Успенской потребовалась помощь врачей – у артистки начались боли в сердце.

Успенская вызвала скорую помощь на Мосфильмовскую улицу. Она пожаловалась врачам на недомогание и боли в районе груди.

В настоящий момент решается вопрос о госпитализации 70-летней певицы, сообщил telegram-канал "112".  

Ранее Успенская пожаловалась на неудачную пластику в клинике скандального хирурга Тимура Хайдарова. Звездного хирурга вызвали на допрос.

UPD (22:29 мск): Директор Успенской опроверг информацию о проблемах с сердцем у артистки.

"Это фейк. Не обращайте на это внимание. Кто-то решил поприкалываться", - сказал Дмитрий Макаров РИА Новости.

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