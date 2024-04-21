В Москву приехали молдавские оппозиционеры

Они опасаются проводить съезд у себя на родине

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор объявил о создании предвыборного блока "Победа - Виктория". Заявление сделано в Москве на съезде молдавских оппозиционеров. Политическая структура Шора начала подготовку к выборам президента Молдавии и референдуму о вступлении в Евросоюз.

Оппозиция собралась в Москве, из-за того, что "сегодня Молдова - захваченное государство". Так Илан Шор объяснил проведение съезда в российской столице.

"Сегодня в Молдове любой инакомыслящий не имеет права голоса", - сказал политик.

В Москву также прибыла глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Это её уже третья поездка в Россию. На этот раз она выступила на съезде молдавских оппозиционных политиков. Гуцул заявила, что подвергается преследованию на родине и не знает, пустят ли её домой, сообщает ТАСС.

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