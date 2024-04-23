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Генпрокуратура: В России вырос риск терактов и диверсий

12:59
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Уже введенных мер недостаточно

В 2023 году в России было выявлено свыше 200 тысяч нарушений требований безопасности в людных местах во время проверок. Как подчеркнули в Генеральной прокуратуре во вторник, 23 апреля, это свидетельствует о недостаточности предпринимаемых антитеррористических мер.

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Первый заместитель главы ведомства Анатолий Разинкин поднял эту тему на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли. Об этом говорят и результаты проверок безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов, прошедших годом ранее, сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отмечал, что преступный киевский режим, не добившись успеха на поле боя, устраивает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что "ряд последних событий на Северном Кавказе ясно сигнализируют о целенаправленной работе по дестабилизации политической ситуации в России". Об этом, в частности, говорит обстрел сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии. Двое полицейских погибли, один в тяжелом состоянии остается в больнице.

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