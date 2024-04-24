На объектах ТЭК в Смоленской области начались пожары в результате атаки БПЛА

Пострадавших нет

ВСУ атаковали беспилотниками топливно-энергетические объекты Смоленской области.

Пострадали объекты ТЭК в Смоленском и Ярцевском районах, начались пожары, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями", – написал глава Смоленской области в своем telegram-канале.

На местах работают сотрудники МЧС, они ликвидируют последствия атак. По предварительным данным, пострадавших нет.

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