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В России с 2025 года отменяют бакалавров

15:36
  • вторник
  • 14 мая 2024

Магистратура остается

Понятие "бакалавр" исчезнет из российского высшего образования с 2025 года.
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В новой системе будет фигурировать только высшее и специализированное высшее образование, заявил исполняющий обязанности главы Минобрнауки Валерий Фальков в ходе пленарного заседания Госдумы. Магистратура останется, но будет видоизменена. 

По ряду специальностей и направлений необходимо переходить на 5-5,5-летний срок обучения, особенно это касается педагогов и инженеров, добавил и.о. министра.

В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект в области высшего образования. Согласно документу, высшее образование будет двухуровневым: базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (от года до 3-х лет). Уровень профессионального образования будет устанавливаться аспирантурой.

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