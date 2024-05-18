Москвичей пригласили на первый в этом году велофестиваль

В столице ради этого перекрыли движение автотранспорта

Большой праздник для любителей активного образа жизни. Первая в этом году велогонка и весенний велофестиваль стартовали утром в Москве. Организаторы ожидают десятки тысяч участников, тем более, что погода в столице солнечная и тёплая.

Присоединиться к заезду могут все желающие. Красочные костюмы приветствуются. Для тех, кто решит взять транспорт в аренду, городской прокат подготовил специальные условия.

Гонка и велопрогулка проходят по Садовому кольцу. Автомобильное движение по нему и некоторым прилегающим улицам перекрыто. Парковаться тоже можно не везде.

Ограничения будут снимать по мере прохождения велоколонны. Следующий фестиваль состоится в июле и будет ночным, сообщает "ТВ Центр".

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