ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей пригласили на первый в этом году велофестиваль

12:38
  • суббота
  • 18 мая 2024

В столице ради этого перекрыли движение автотранспорта

Большой праздник для любителей активного образа жизни. Первая в этом году велогонка и весенний велофестиваль стартовали утром в Москве. Организаторы ожидают десятки тысяч участников, тем более, что погода в столице солнечная и тёплая.
Собянин: В Москве стартует пилотный проект в сфере городского велопроката

Присоединиться к заезду могут все желающие. Красочные костюмы приветствуются. Для тех, кто решит взять транспорт в аренду, городской прокат подготовил специальные условия.

Гонка и велопрогулка проходят по Садовому кольцу. Автомобильное движение по нему и некоторым прилегающим улицам перекрыто. Парковаться тоже можно не везде.

Ограничения будут снимать по мере прохождения велоколонны. Следующий фестиваль состоится в июле и будет ночным, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Велозаезд
Велозаезд
Велозаезд
Велозаезд
Велогонка
Велогонка
Велозаезд
Велозаезд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.