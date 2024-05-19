Израильтяне на улицах Тель-Авива требуют начать переговоры с ХАМАС

На акцию вышли тысячи человек

Задержаниями и разгоном участников закончилась масштабная акция протеста в Тель-Авиве. Демонстранты требовали отправить правительство в отставку и немедленно заключить сделку об освобождении заложников. Митинг прошёл на фоне сложной внутриполитической ситуации и тупика в переговорах с ХАМАС.

Бушующую толпу поливают из водомётов. Неподалёку митингующих пытается разогнать конная полиция. Антиправительственные митинги в Тель-Авиве проходят регулярно. Но минувшей ночью пришло столько людей, что они заполнили собой несколько улиц, требуя провести досрочные выборы.

Той же ночью на улицах Тель-Авива - родственники заложников. У ХАМАСа остаются 128 человек. От властей страны требуют немедленно заключить сделку по освобождению пленников. Переговоры - в тупике. Накануне в Газе нашли тело ещё одного израильтянина.

Днём ранее в ЦАХАЛ заявили, что обнаружены тела троих погибших, среди них немка Шани Лоук. Она была на музыкальном фестивале в день нападения ХАМАС. Кадры, на которых девушка была снята лежащей лицом вниз в багажнике с переломанными ногами, ужаснули весь мир. Спустя семь месяцев конфликт только набирает обороты.

В Израиле горячо спорят о том, кто станет руководить анклавом после окончания боевых действий. Депутат Кнессета Бени Ганц предлагает, чтобы сектором Газа управляли при участии американской, европейской, арабской и палестинской сторон. Главное - не допустить к власти ХАМАС.

Но Биньямин Нетаньяху недоволен. Он уверен, что полностью уничтожит исламистскую группировку. А значит, жертв и среди гражданских будет ещё больше.

В лагерях беженцев - невыносимые условия. Критически мало продуктов, повсюду крысы, грязь. В Рафахе по улицам рядом едут грузовики с гумпомощью и израильские танки. Удары и сегодня наносят по всему анклаву, не только по югу.

Операция в Рафахе может стать поворотным моментом в затянувшемся конфликте. Израилю партнёры настойчиво советуют согласиться на создание палестинского государства. Но израильские политики это предложение пока резко отвергают.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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