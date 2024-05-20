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Украинские военные угрозами вынуждают эвакуироваться жителей Волчанского района

16:02
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Люди отказываются уходить, ожидая прихода ВС России

Украинские военные оказывают психологическое давление на жителей Волчанского района. Боевики пытаются вынудить людей эвакуироваться с временно оккупированной ВСУ территории вглубь Харьковской области, сообщил замглавы администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Захвачен опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Освобождено село Старица в Харьковской области

По данным Лисняка, украинские боевики применяют к людям, которые решили дождаться прихода российских военных, методы откровенного запугивания и мародерства. От эвакуированных граждан поступают многочисленные заявления.

В частности, эвакуированный житель села Гатища заявил, что за два дня до освобождения населенного пункта российскими войсками боевики ВСУ отобрали у него паспорт. Мужчине 1963 года рождения сказали, что при отказе от эвакуации его лишат всех социальных выплат, передает ТАСС.

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