Идут бои в районе Волчанска

Российские военные продолжают наступление на харьковском направлении. За сутки штурмовые отряды отразили десять контратак в районе Волчанска. Потери ВСУ составили около 190 военнослужащих. Уничтожена РСЗО "Град", а также три артиллерийских установки, в том числе иностранного производства.

Очередной иностранный трофей у бойцов группировки войск "Запад" оказался настоящим раритетом. Мотострелки доставили в тыл брошенную на поле боя британскую эвакуационную машину "Самаритянин", сообщает "ТВ Центр".

После ремонта и техобслуживания она вновь на ходу. Ещё в 1976 году на вооружение британской армии были приняты сто таких машин, это одна из них. По сути, коллекционный экспонат, прямо для выставки, говорят нашли военные.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"