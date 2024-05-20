Электронное предварительное голосование "Единой России" началось в Москве

Регистрация избирателей продлится до 24 мая

Предварительное голосование, которое определит кандидатуры для выдвижения депутатами в Мосгордуму VIII созыва, запустила в Москве "Единая Россия". Голосование проходит в электронной форме, в открытом формате для всех москвичей.

Как сообщила замруководителя исполкома Московского регионального отделения партии Ирина Елиферова, регистрация избирателей столицы на предварительное онлайн-голосование "Единой России" продлится до 24 мая включительно. По словам Елиферовой, программисты гарантируют честность и прозрачность всех процедур: 19 мая они провели разделение цифровых ключей и передали их хранителям, а 26 мая ключи соединят и будут подведены итоги.

В оргкомитет предварительного голосования вошли депутаты, лидеры общественных организаций, предприниматели. Также среди членов - экологи, журналисты, активисты молодежных движений и волонтеры, возглавляет его секретарь Московского регионального отделения партии Петр Толстой. Елиферова от имени оргкомитета пожелала всем участникам удачи, а избирателям – легкого голосования.

В рамках предварительного голосования в Москве зарегистрировано более девяти человек на место. Заявления о выдвижении на участие в предварительном голосовании в столице подал 431 человек, в после проверки документов успешно зарегистрированы 379 человек, приводятся в сообщении на сайте "Единой России" слова первого замсекретаря Московской "Единой России", замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктора Селиверстова.

Предварительное голосование для жителей Москвы проходит с 20 по 26 мая в электронном формате на сайте PG.ER.RU с верификацией через mos.ru. Единый день голосования в 2024 году назначен 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать 45 депутатов Мосгордумы VIII созыва.

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