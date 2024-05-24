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Суд ООН предписал Израилю обеспечить доступ следователей в сектор Газа

17:47
  • пятница
  • 24 мая 2024

Военную операцию в Рафахе следует прекратить

Международный суд ООН рассмотрел обращение ЮАР по ситуации в секторе Газа. По итогам Израилю предписано прекратить военную операцию в городе Рафах. Кроме того, ЦАХАЛ должна допустить в анклав группу международных инспекторов для расследования сообщений о геноциде палестинцев.

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Вердикт суда поддержали 13 из 15 судей, против выступили представители Уганды и Израиля. В решении суда сказано, что Израиль должен немедленно прекратить операцию в Рафахе, открыть КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта для допуска гуманитарной помощи в анклав.

Крое того, от Израиля требуется обеспечить доступ в сектор Газа ООН и организаций по оказанию гуманитарной помощи. Также в сектор должны беспрепятственно попасть миссия по установлению фактов, следователи и журналисты. Они зафиксируют обстановку на местах и "сохранят вещественные доказательства для расследования обвинений в геноциде палестинцев, передает ТАСС.

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