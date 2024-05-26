Противник бежит с поля боя

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Архангельское в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также за сутки подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО сбили 25 беспилотников противника, авиационную бомбу Hammer и три ракеты HARM.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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