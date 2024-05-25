Глава МИД призывает к эскалации

Глава МИД Польши позволил себе новое провокационное заявление в адрес России. Радослав Сикорский поддержал идею обстрелов территории России со стороны Украины, пишет The Guardian.

По мнению главы польской дипломатии, Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что касается поддержки Украины. Для этого все средства хороши, решили в Варшаве, в том числе и удары по российским городам.

На Западе уже всерьёз говорят о том, что Киеву пора приступать к ударам по России, не замечая, что ВСУ и так практически ежедневно обстреливают приграничные области.

На днях глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине дальнобойные ракеты "Таурус", опасаясь того, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России.

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