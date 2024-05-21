Раскрыт план НАТО по провокациям в отношении России

Пока к войне альянс не готов

НАТО пока не готова к войне с Россией. Странам альянса необходимо сначала перевести экономику на военные рельсы. Также надо подготовить необходимое количество войск – и тогда можно активно провоцировать Москву, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Кривонос считает, что осторожность Североатлантического альянса по отношению к России связана с тем, что Запад не до конца настроил свою военную машину для противостояния с Москвой. Как заявил генерал в эфире YouTube-канала "Прямой", НАТО пытается играть в долгую и делает это за счет Киева, передает РИА Новости.

По словам военного, на данном этапе блок жертвует Украиной. Альянс пытается уменьшить количество своих проблем, руководствуясь принципом "No Action Talk Only" ("никаких действий, одна болтовня").

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