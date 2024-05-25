Глава государства прибыл на предприятие ОПК

Владимир Путин прибыл в подмосковный Королёв. Там президенту покажут сборочный цех и центр наземных испытаний предприятия ОПК. Главе государства представят изделия класса "воздух - поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух - воздух" большой дальности, линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого Путин провёл совещание и встречу с руководством АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". На совещании президент предложил сверить часы и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений, сообщает ТАСС.

Путин заявил о росте выпуска боеприпасов в 14 раз за два года. Также глава государства потребовал продолжать наращивать обеспечение Вооружённых Сил современным оружием и техникой, включая беспилотники и средства РЭБ.

Мы должны быть всё время на шаг впереди. Надо опережать противника – и тогда победа будет гарантирована. Вы сами знаете, ваши специалисты, да и вы сами, всё время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя защищают интересы России. Как только мы опережаем, хотя бы на полшага, — всё, эффективность кратно возрастает, просто кратно.

По мнению Путина, каждый рубль в экономике Вооружённых Сил должен работать эффективно.

Известно, что среди участников совещания в Королёве были зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров и министр обороны Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

Накануне глава государства был с визитом в Белоруссии, где провёл многочасовые переговоры с президентом Александром Лукашенко. Лидеры двух стран говорили о сотрудничестве в разных сферах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"