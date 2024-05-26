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Израильтяне требуют от властей прекратить операцию в секторе Газа

11:00
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива

Беспорядками и стычками с полицией завершился традиционный субботний антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Тысячи людей вышли на улицы с требованием прекратить операцию в секторе Газа, провести переговоры по освобождению заложников и досрочные парламентские выборы, сообщает "ТВ Центр".

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У комплекса правительственных зданий собравшиеся начали жечь костры и устроили сидячую забастовку на проезжей части. На разгон протестующих были направлены силы конной полиции. Применены водомёты. Двое участников задержаны. Аналогичные акции прошли в Иерусалиме и Кесарии у резиденции премьера Нетаньяху.

Палестинские флаги развевались и в немецком Нюрнберге, где демонстранты устроили жёсткую встречу министру иностранных дел Анналене Бербок. Её выступление на главной площади города постоянно прерывалось свистом и криками. Главе МИД практически не давали говорить. Собравшиеся требовали поддержать мир на Ближнем Востоке, прекратить бездумно выполнять все требования США и блока НАТО.

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