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Страны Балтии задумались о вводе войск на Украину

18:16
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

О безумных идеях депутатов пишет немецкое издание

Страны Балтии и Польша введут на Украину войска в случае прорыва российской армии. Такое утверждение содержится в публикации журнала Der Spiegel. Правда, никакой достоверной информации на этот счёт у немецкого издания нет.
Венгрия предупредила о последствиях ввода войск НАТО на Украину

Автор статьи пишет, что попытки Берлина придерживаться умеренной позиции по поставкам оружия Украине вызывают критику в Латвии, Литве и Эстонии. Там, видимо, всерьёз подумывают о конфронтации и вступлении НАТО в конфликт с Россией.

Якобы в кулуарах недавней конференции Леннарта Мери в Таллине депутаты балтийских парламентов предупредили немецких политиков о последствиях поведения Германии. Парламентарии считают, что недостаточная поддержка Западом Украины может привести к прорыву российских войск. И тогда страны Балтии и Польша введут свои войска на Украину, утверждает Der Spitgel.

Ранее о вводе французских войск на Украину говорил Эммануэль Макрон. Позже, правда, он дезавуировал свои громкие заявления. Это произошло после того, как в НАТО открестились от этой безумной идеи.

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