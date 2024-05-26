Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом

Это уже третья заграничная поездка президента после переизбрания

Владимир Путин прилетел в Ташкент с двухдневным визитом. Программа визита включает, в том числе переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Основная программа запланирована на 27 мая. На встрече главы двух государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, региональные проблемы.

Кроме того, в Ташкенте пройдёт первое заседание Совета регионов России и Узбекистана, сообщает ТАСС.

Визит в Ташкент – третья заграничная поездка Владимира Путина после переизбрания и инаугурации. Сначала президент летал в Китай, где провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а на этой неделе Путин посетил Минск.

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