Его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства. Об этом во вторник, 11 июня, рассказали информированные источники.

Как рассказал собеседник радиостанции Europe 1, Макрон может досрочно покинуть президентское кресло в случае победы правых сил на внеочередных парламентских выборах во Франции.

Между тем BFMTV сообщает, что глава французского кабмина Габриэль Атталь пытался отговорить Макрона от объявления внеочередных выборов а Национальное собрание. Однако президент решил, что Атталь сможет лучше проявить себя на должности руководителя избирательной кампании партии на предстоящих выборах.

Пaртия Мaкрона "Рeнессанс" ("Возрождение") набрала лишь 15,4% голосов на выборах в Европарламент, пропустив вперед "Нaциональное объeдинение" Мaрин Лe Пeн (32%). На фоне проигрыша французский лидер объявил о роспуске Нaционального собрaния и о проведении внeочередных пaрламентских выбoров.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Европарламент отправляют "на свалку истории" канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, партии которых потерпели поражение.

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