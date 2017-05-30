Животные Московского зоопарка спокойно перенесли ураган

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Все животные в столичном зоопарке спокойно перенесли обрушившийся накануне на московский регион ураган. Более того, полярные волки на Острове зверей даже оказались довольны этим обстоятельством.

В Московском зоопарке животные спокойно перенесли ураган, который обрушился в понедельник на столичный регион. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря зоопарка Ольгу Вайншток.

"У нас все хорошо. Мы даже не сразу осознали, что происходит в городе. У нас пару деревьев повалило, но наши полярные волки на Острове зверей даже довольны оказались этим обстоятельством", - говорится в сообщении.

29 мая на Москву обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. По последним данным, в результате стихии погибли 16 человек и более сотни пострадали. В настоящее время последствия урагана продолжают ликвидировать коммунальные службы, они переведены на усиленный режим работы.

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