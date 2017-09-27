Долг "ВИМ-Авиа" перед аэропортами превысил 660 млн рублей

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Авиакомпания "ВИМ-Авиа" задолжала российским аэропортам 667,6 миллиона рублей. Основной долг приходится на аэропорт "Домодедово" – 573,5 миллиона рублей. Ранее компания полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем.

Задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" перед российскими аэропортами составляет 667, 6 миллиона рублей, об этом сообщает ТАСС.

Основная долговая нагрузка приходится на Домодедово, ему перевозчик должен 573,5 миллиона рублей. По остальным аэропортам сумма долга не превышает четырех миллионов рублей.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" полностью прекратила чартерные перевозки пассажиров из-за финансовых проблем. Возбуждено уголовное дело из-за задержек рейсов. По данным следствия, представители перевозчика заранее знали о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива.

В Росавиации отметили, что собственник авиакомпании не имеет ни оборотных, ни заемных средств для продолжения работы собственными силами. Ведомство рассматривает вопрос о введении антикризисного управления в "ВИМ-Авиа".

По данным АТОР из-за отмены рейсов "ВИМ - Авиа" могут пострадать до 100 тысяч туристов. Пассажиров "ВИМ-Авиа" внутри страны помогут перевезти семь авиакомпаний - "Уральские авиалинии", iFy, Red Wings, "Нордстар", "Икар", "Северный ветер" и "Якутия". Туристов из других стран туроператоры начали вывозить за свой счет.

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