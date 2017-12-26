Собянин подписал распоряжение о компенсациях семьям жертв ДТП с автобусом

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Семьи погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы получат по миллиону рублей. Пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч. Об этом говорится в распоряжении правительства столицы, подписанном мэром города Сергеем Собяниным.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение городского правительства об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП, которое произошло около станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря. Документ опубликован на портале мэрии.

Согласно распоряжению, семьи погибших получат единовременно материальную помощь в размере миллиона рублей, а пострадавшим выплатят 500 тысяч рублей.

Также власти Москвы выплатят по 100 тысяч рублей пострадавшим в результате ДТП, которым медицинская помощь была оказана амбулаторно, без госпитализации.

Кроме того, родственники погибших получат возмещение в размере не более 110 тысяч рублей на оплату транспортных услуг, которые были связаны с опознанием тел и похорон на кладбищах за пределами Москвы.

Вместе с тем, столичная мэрия возьмет на себя расходы на похороны на московских кладбищах, подведомственных ГБУ "Ритуал", из расчета 110 тысяч рублей на каждого погибшего.

Накануне стало известно, что власти Москвы окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте. Это произошло после того, как автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар". В результате инцидента погибли четверо и около 15 получили травмы. По словам водителя автобуса, транспортное средство начало движение самостоятельно. Не сработала тормозная система, несмотря на попытки остановить автобус.

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