Медведев о новых санкциях США: это объявление экономической войны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение новых санкций в отношении страны станет фактическим объявлением экономической войны, на которую Москва будет реагировать. Глава правительства также подчеркнул, что Россию пытаются "убрать из числа мощных конкурентов".

В ходе своей встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения Западом и, в частности, США новых санкций в отношении страны. Его слова приводит "Интерфакс".

"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну нужно будет реагировать", - подчеркнул председатель правительства.

Медведев добавил, что реакция России может быть "экономической", "политической" или же какой-либо "иной".

Говоря о том, какую цель преследуют западные страны, вводя новые ограничительные меры, глава кабинета министров отметил, что Россию пытаются "убрать из числа мощных конкурентов на международном поле", ограничив ее "экономическую мощь". При этом Медведев обратил внимание, что в условиях постоянного санкционного давления страна существует "последние сто лет".

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о введении новых санкций против России из-за якобы имевшего место использования химического оружия в британском Солсбери. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа и будут разбиты на два этапа.

Первый предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Вторую часть могут применить через три месяца, если Москва "не даст гарантий не использовать химическое оружие в будущем". В этом пакете значатся возможное снижение уровня дипломатических отношений, ограничение импорта и экспорта, а также запрет на полеты "Аэрофлота" в Штаты.

В Кремле намерения США ввести новые ограничительные меры назвали недружественным, незаконным и не соответствующим международному праву шагом. Вместе с тем в Совете Федерации отметили, что ответ России на новые американские санкции может затронуть сферу уникальных разработок. В частности, возможен запрет на импорт ракетных двигателей РД-180 в США.