Астрономы впервые в истории показали изображение черной дыры

Ученые в течение двух лет наблюдали за черными дырами с помощью огромной сети телескопов

Этого события астрономы со всего мира ждали больше двух лет. Столько времени понадобилось для изучения черных дыр участникам проекта Event Horizon Telescope (EHT), которые анализировали данные с телескопов, расположенных в Чили, Испании, США, Мексике, на Южном полюсе и в других уголках планеты, сообщает ТВЦ.Ru.

В поле зрения EHT попали два объекта - сверхмассиваная черная дыра Стрелец А* в центре нашей галактики Млечный путь и черная дыра еще больших размеров, спрятанная в центре сверхгигантской эллиптической галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы.

Астрономы никогда не надеялись увидеть саму черную дыру, ведь этот таинственный космический объект обладает таким мощным притяжением, что он поглощает даже свет. По прогнозам ученых, черные дыры должны были предстать перед ними в виде двух небольших теней, подсвечиваемых энергетическим излучением и раскаленными облаками из газа и пыли.

"Разрешение EHT составляет в лучшем случае 20 микросекунд. Это означает, что мы увидим только очень расплывчатую картину двух черных дыр", - предупреждал участник проекта Хейно Фальке.

Интересно, что все два года команда Event Horizon Telescope работала в условиях строжайшей секретности. Руководитель проекта Шеп Доулман говорил, что его коллеги трудятся с полной самоотдачей, по нескольку раз проверяя каждый полученный результат. И все - больше ни слова. Удалось ли скрытным астрономам получить изображения черных дыр, до последнего оставалось загадкой.

Дэниел Хольц из Чикагского университета заявил, что он очень хотел бы увидеть изображение черных дыр. "Зная законы физики и математики, я прекрасно понимаю, что фраза "увидеть черную дыру" звучит не совсем правильно, но возможность лично взглянуть на реальное изображение того, что все мы так давно хотели увидеть - это просто невероятно круто!" - не скрывал эмоций ученый.

"Очень интересно даже с технической точки зрения - лично увидеть изображение черной дыры", - согласился с коллегой Приямвада Натараджан, астрофизик Йельского университета.

Черные дыры – одни из самых загадочных космических объектов. Предсказанные общей теорией относительности, они были математически обоснованы учеными в середине XX века. Одним из способов обнаружить черную дыру является поиск областей в космосе, которые обладают большой массой и находятся в темном пространстве.