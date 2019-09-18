Сообщения о состоянии Заворотнюк оказались фейком

Ситуация запутывается все больше

Заявления Анны Заворотнюк, дочери больной Анастасии Заворотнюк, о происходящем вокруг матери оказались фейком.

Посты со словами благодарности за поддержку в трудную минуту, гнев в адрес журналистов и опровержения о сборе средств на лечение актрисы были опубликованы с неофициального аккаунта Анны в Instagram. Кто за ним стоит, неизвестно.

В настоящем аккаунте Анны последний пост датируется 7 сентября, в нем нет ни одного намека на болезнь матери, ни гневных комментариев в адрес журналистов.

Родные Заворотнюк хранят молчание по поводу болезни актрисы. По словам ее представителя, "прекрасная няня" попросила не распространяться о сложившейся ситуации. По данным СМИ, в прошлом году у артистки обнаружили рак мозга, ей сделали трепанацию черепа, но остановить распространение опухоли не удалось.

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