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Верный пес три часа просидел рядом с умирающим другом

16:11
  • пятница
  • 20 сентября 2019

Его сородича сбила машина

В Китае пес три часа отказывался отходить от друга, которого сбила машина на трассе.

Как пишут местные СМИ, два друга перебегали дорогу и одного из них сбила машина. Второй пес тут же бросился к раненому другу и провел с ним все время, пока тот не умер. Он жалобно скулил и отказывался уходить с места. В отличие от водителя, который сбил животное – он уехал с места происшествия, даже не посчитав нужным остановиться.

Погибший пес принадлежал пенсионеру, живущему неподалеку от трассы. Собаки были очень дружны всегда играли вместе.  

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