Верный пес три часа просидел рядом с умирающим другом

Его сородича сбила машина

В Китае пес три часа отказывался отходить от друга, которого сбила машина на трассе.

Как пишут местные СМИ, два друга перебегали дорогу и одного из них сбила машина. Второй пес тут же бросился к раненому другу и провел с ним все время, пока тот не умер. Он жалобно скулил и отказывался уходить с места. В отличие от водителя, который сбил животное – он уехал с места происшествия, даже не посчитав нужным остановиться.

Погибший пес принадлежал пенсионеру, живущему неподалеку от трассы. Собаки были очень дружны всегда играли вместе.