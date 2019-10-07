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Раскрыт план провокации радикалов в день разведения сил в Донбассе

09:48
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Большая группа ультраправых прибыла в поселок Золотое

Вооруженные силы Украины и самопровозглашенных республик Донбасса готовятся начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Требование создать на этих участках зоны безопасности и выполнить, наконец, договоренности, подписанные еще в 2016 году, является  обязательным условием проведения нового саммита "нормандской четверки".

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Согласовать график разведения удалось на последней встрече Контактной группы в Минске, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера". Между тем, этому пытаются препятствовать ультраправые. Большая группа прибыла в поселок Золотое, объявив о намерении занять его после вывода сил ВСУ, передает "ТВ Центр".

Ещё одна провокация - в районе поселка Коминтерново в ДНР - под обстрел попали российские журналисты, которые приехали снимать обстановку на линии разграничения. Никто не пострадал.

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