Раскрыт план провокации радикалов в день разведения сил в Донбассе

Большая группа ультраправых прибыла в поселок Золотое

Вооруженные силы Украины и самопровозглашенных республик Донбасса готовятся начать в понедельник разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Требование создать на этих участках зоны безопасности и выполнить, наконец, договоренности, подписанные еще в 2016 году, является обязательным условием проведения нового саммита "нормандской четверки".

Согласовать график разведения удалось на последней встрече Контактной группы в Минске, когда стороны одобрили "формулу Штайнмайера". Между тем, этому пытаются препятствовать ультраправые. Большая группа прибыла в поселок Золотое, объявив о намерении занять его после вывода сил ВСУ, передает "ТВ Центр".

Ещё одна провокация - в районе поселка Коминтерново в ДНР - под обстрел попали российские журналисты, которые приехали снимать обстановку на линии разграничения. Никто не пострадал.