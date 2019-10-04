Украина: история повторяющегося предательства

Политологи уверены, что предательство - это главная политическая идея Незалежной

Поведение президента Владимира Зеленского и его команды можно, конечно, оправдать всякими разными объективными и субъективными обстоятельствами. Так многие на Украине - и не только - и делают. Но не лучше ли обратиться к фактам и вспомнить: все выходцы с юго-востока Украины, ставшие президентами прежде всего благодаря поддержке жителей именно этого региона, оказавшись при власти, предали своих избирателей. Забыв не только про свои совершенно конкретные предвыборные обещания, но и даже свою ридну мову - то есть русский язык. Причем, новый, молодой и спортивный Зеленский сделал это гораздо быстрее и бесцеремоннее, чем старорежимные сановные Кучма и Янукович. Рассмотрим историю повторяющегося предательства и его причины.

На этой неделе в Незалежной разразился очередной языковой скандал. Победительница национального конкурса красоты Маргарита Паша отказалась давать каналу 1+1 интервью на украинском, заявив, что имеет право излагать свои мысли на любом языке. Но так на Украине считают не все. Беседа с девушкой в эфир не попала.

"Шантрапа политическая диктует нам, киевской Руси, как нам жить. На каком языке говорить, думать. Эта животинка, Катя Осадчая, запретила Паше, на самом деле, разговаривать на русском языке в ее программе. И она поставила условие: или русский, или украинский. Она отказалась говорить на украинском, поэтому интервью с ней не выйдет. Это ли не дискриминация?" – сказала лидер движения "Антивойна" Виктория Шилова.

Пока украинская, но в большинстве своем русскоговорящая общественность задается риторическими вопросами, украинская армия продолжает обстреливать Донбасс. В ход идет все доступное на передовой оружие — гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматы, винтовки. Интенсивность стрельбы по сравнению с периодом правления Порошенко ничуть не упала. Под огнем - десятки населенных пунктов.

Этого ли ждали от Владимира Зеленского три четверти населения, отдавшие ему свои голоса. "Слуга народа" тщательно создавал образ "антипорошенко" и именно поэтому добился успеха. Он обещал пересмотреть закон "О языке" и прекратить стрельбу на юго-востоке. Но ничего этого так и не сделано. А все больше наблюдателей отмечают, что нынешний украинский президент ничем не отличается от предыдущего. И не будет отличаться, добавляют они. Кто бы ни попал в украинский истеблишмент, он вынужден забывать о своих обещаниях и действовать по давно сложившимся правилам.

"Они принадлежат все той же украинской политической и экономической элите, которая по сути своей является цельной корпорацией, цельным сообществом, просто в ней отчасти, во имя электоральных симпатий, распределены роли. Главное в элите, в том числе и украинской — это два момента: собственность, имущество, право присвоения их, распоряжения и владения. И второе — это власть", - объяснил историк, публицист Андрей Марчуков.

Которая, на Украине может существовать только при одном условии.

"Вся правящая украинская элита независимо от политической ориентации, она рассматривает Россию как угрозу собственной власти. Как угрозу существования проекту "Украина". Поэтому, естественно, что, с одной стороны, они всегда раздают обещания юго-востоку, а с другой - никогда эти обещания не выполняют, потому что эти обещания будут рубить сук, на котором эта элита украинская сидит", - сказал политолог, публицист Андрей Ваджра.

А обещание, например, оставить в покое русский язык противоречит идеологии украинского проекта. И Зеленский - далеко не первый, кто вынужден подчиняться сложившимся правилам. Предыдущие представители юго-востока Кучма и Янукович тоже по сути обманули свой электорат. Политологи отмечают: предательство — главная политическая идея Украины. Это способ стать своим. Это способ существования в элите.

Подробности смотрите в репортаже Александра Огородникова.