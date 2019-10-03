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Путин высказался о политическом мужестве Зеленского

21:27
  • четверг
  • 03 октября 2019

Украинцы устали от войны, уверен российский лидер

Глава России Владимир Путин заявил, что украинское общество надеется на урегулирование ситуации на Донбассе. Во многом благодаря запросу на мир Владимир Зеленский победил на президентских выборах, считает Путин. 
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"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений, - сказал российский лидер про своего коллегу на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". - Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае".

Владимир Путин затруднился предсказать, сможет ли Зеленский дать отпор тем силам, которые на Украине выступают против мира на Донбассе. Для этого новоиспеченному президенту придется договариваться с людьми разных взглядов, отметил Путин. "Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - цитирует политика РИА Новости

Ранее Владимир Путин заявил, что Зеленский унаследовал страну в тяжелом состоянии. По его словам, ВВП Украины рухнул после потери российского рынка, а большинство отраслей промышленности пришло в упадок. 

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Видео: Путин заступился за Зеленского

 

 

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