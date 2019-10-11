Видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

В расправе над Лизой Киселевой мужчина признался

Следственный комитет опубликовал видео допроса Михаила Туватина. Его подозревают в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове.

В ходе допроса он сообщил, что ранее не знал Лизу. Свою вину в убийстве девочки Туватин признал.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что несколько месяцев назад Михаил Туватин самовольно занял автомобильный гараж. Девятого октября мимо него проходила маленькая Лиза. Туватин предположил, что гараж может принадлежать ее родителям. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в помещение, где задушил.