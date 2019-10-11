Педофилия, кражи: жуткое прошлое убийцы девочки в Саратове

Из своих 35 лет мужчина провел за решеткой 10 лет

35-летний сторож гаражного кооператива Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве 9-летней Лизы Киселевой из Саратова, был неоднократно судим.

Как стало известно РИА Новости, подозреваемый ранее отбывал наказание по статьям "кража" и "изнасилование". В 2001 году ему предъявили административный штраф за мелкое хулиганство, в 2004 году его осудили за ограбление дома. В 2011 году подозреваемый надругался над женщиной, а после украл у нее фотоаппарат и телефон. Знакомые также утверждают, что у мужчины была судимость за педофилию. В общей сложности, Михаил отсидел в тюрьме 10 лет своей жизни.

Несмотря на такой "послужной список", мужчина не вызывал никаких подозрений, не употреблял алкоголь и даже не курил. Был работягой, все время проводил на стройках. В то же время знакомые Михаила отмечали, что мужчина знал себе цену и общался с высока.

О семье Михаила известно мало. Знакомые утверждают, что у него нет постоянной спутницы и он постоянно меняет партнерш. Эротика, по всей видимости, была одним из главных увлечений Михаила: его страницы в соцсетях заполнены порнографией. Несмотря на это, Михаил воспитывал 9 летнюю дочь, в которой он, по его признанию, души не чает.

Теперь воспитывать девочку будет кто-то другой. Сейчас Михаил дает признательные показания на допросе. Он рассказал следователям, что несколько месяцев назад приобрел бесхозный гараж, сменил замки и занял его. 9 октября мимо бокса проходила Лиза и поинтересовалась у Михаила, его ли это гараж. Мужчина испугался, что гараж может принадлежать родителям школьницы, и затащил девочку внутрь. Он задушил девочку со злости за то, что она якобы нагрубила ему.

Чтобы расследовать преступление, в Саратов из Москвы уже прибыли ведущие криминалисты Следственного комитета России. Дело будет вести центральный аппарат ведомства по статье "Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". Сейчас эксперты выясняют, была ли девочка изнасилована.

Власти Саратовской области обещали оказать семье Лизы всестороннюю помощь и оплатить похороны. К подъезду дома № 7 по улице Высокой, в котором жила погибшая, неравнодушные горожане несут цветы и игрушки. Трагедия сильно сплотила город.

Местные жители до сих пор пытаются осадить здание полиции, где содержится убийца. Они преследуют Михаила со вчерашнего вечера и едва не устроили самосуд. Сначала подозреваемого выслеживали у гаражного кооператива. В какой-то момент возмущенные саратовчане начали раскачивать полицейский автомобиль, полагая, что Михаил находится внутри. Силовикам пришлось оттеснять протестующих от машины, а задержанного переодеть в форму омоновца.

После произошедшего россияне запустили сбор подписей за возврат смертной казни (в России с 1996 года действует мораторий за применение такой меры наказания – прим. ред.). В настоящий момент петицию на сайте change.org подписали около 15 тысяч человек. Также за возврат смертной казни высказались в Госдуме – об этом на своей странице в Facebook написал депутат нижней палаты парламента от Саратовской области Евгений Примаков.

9-летняя Лиза Киселева, ученица третьего класса саратовской школы, пропала утром 9 октября по дороге в школу. Девочку искали всем городом, включая волонтеров и активистов организации "Лиза Алерт". Спустя двое суток поисков были обнаружены сменка и рюкзак девочки, а еще немного погодя за гаражами - ее тело.

Видео давки в Саратове возле машины полиции с убийцей 9-летней девочки