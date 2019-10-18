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Неожиданный поворот в жуткой истории с прожившей 9 лет в подвале семьей

10:34
  • пятница
  • 18 октября 2019

Полицейские нашли виновных

В Нидерландах задержали 67-летнего Геррита-Яна ван Д. Его подозревают в том, что он девять лет держал взаперти своих шестерых детей. Под арестом также оказался его предполагаемый сообщник Йозеф Б. По данным СМИ, он арендовал ферму, где жила семья отшельников, и привозил им вещи. 
История отшельников из Нидерландов получила продолжение

По версии следствия, Геррит-Ян ван Д. и Йозеф Б. силой удерживали шестерых взрослых детей в деревне Рёйнерволд. Ранее Геррита-Яна исключили из религиозной секты. Как пишут СМИ, он жил в ожидании конца света. 

Как передает Algemeen Dagblad, мужчину обвинили в незаконном лишении свободы, жестоком обращении с детьми и отмывании денег, поскольку на ферме нашли крупную сумму. Журналисты писали, что Геррит-Ян перенес то ли инфаркт, то ли инсульт, тем не менее мужчина дееспособен и отвечает за свои действия. 

Отметим, что в истории с семьей отшельников из Нидерландов еще остается много белых пятен. Действительно ли взрослых детей удерживали силой на ферме? Почему один из них - 25-летний Ян Зон ван Дорстен - оказался активным пользователем Сети и вполне адекватным человеком, хотя ранее журналисты называли его дикарем с повадками ребенка? Кстати, именно этот мужчина навел полицейских на отцовскую ферму. По словам Яна, он устал жить взаперти. При этом он утверждал, что они с братьями и сестрами заботились о больном отце после смерти матери. 

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Видео: Семья 9 лет ждала конца света в подвале

 

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