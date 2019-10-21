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Черешки не по ГОСТу: какой черный чай лучше не покупать

09:24
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Два образца вызвали нарекания экспертов

Специалисты "Росконтроля" проверили чай семи брендов: "Крепкие традиции", Akbar, Tess, Riston, "Альманах", Lipton и Beta Tea.
Названы продлевающие жизнь напитки

Как пишет Lenta.ru, чай "Крепкие традиции" показался экспертам недостаточно терпким. Его вкус охарактеризовали словом "пустой". Кроме того, в образце нашли грубые черешки. В "Росконтроле" сочли, что напиток относится не к заявленному высшему сорту, а ко второму. 

Претензии у специалистов возникли также к чаю Lipton. Вопреки информации на упаковке он оказался не крупнолистовым. Чай недостаточно ровный и с большим количеством черешков, что не соответствует ГОСТу.  

В итоге "Крепкие традиции" и Lipton попали в список товаров с замечаниями. Остальные бренды были рекомендованы к покупке. Отмечается, что в образцах Akbar, Riston, "Альманах" и Lipton обнаружено довольно высокое содержание танина - полезного вещества, обладающего высокой антиоксидантной активностью.  При этом все семь образцов признаны безопасными для здоровья.  

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