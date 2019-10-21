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Мама Ратмира Шишкова расплакалась, узнав имя сына Тимати

11:15
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Женщину до глубины души тронул поступок рэпера

Мама погибшего в 2007 году Ратмира Шишкова тронута поступком Тимати. Рэпер назвал сына в честь друга.
В чью честь Тимати назвал сына? Трагическая судьба погибшего в 19 лет Ратмира Шишкова

Ляля Шишкова расплакалась, прочитав новости о наследнике Тимати. "Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху, а узнав, была тронута до слез", - рассказала она "СтарХиту".

По словам Шишковой, Тимати подтвердил, что назвал малыша Ратмиром не просто так. "В разговоре он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго", - поделилась Ляля.

Мама друга рэпера отметила, что Тимати счастлив, он очень давно хотел сына. "Обязательно куплю что-то для маленького Ратмирчика в подарок и приеду в гости посмотреть", - заключила она.

Напомним, Анастасия Решетова родила сына Тимати 16 октября. Мальчика назвали Ратмиром в честь друга Тимати - музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году.

У 36-летнего рэпера уже есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке пять лет.

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