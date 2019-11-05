СКР показал видео задержания подозреваемых в убийстве экс-мэра в Кузбассе

Расследование дела продолжается

Правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Задержанные 35 и 49 лет проживали в городе Белово Кемеровской области, судимостей за ними не числилось.

Одного из задержанных взяли под стражу. Вопрос об аресте второго мужчины решается. Их проверяют на причастность к другим преступлениям, совершенным в Кемеровской области.

"По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка ", - говорится в сообщении СК России.

По версии следствия, злоумышленники напали на Сергея Лаврентьева с целью ограбления.

Следователи опубликовали видео с места убийства бывшего мэра. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают территорию у дома Лаврентьева.

Напомним, вечером в четверг, 31 октября, на участке частного дома Сергея Лаврентьева появились двое неизвестных мужчин. Бывший мэр вышел во двор с охотничьим ружьем. Вскоре супруга Лаврентьева услышала несколько выстрелов. На участке она обнаружила тела мужа и одного из злоумышленников.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Сергей Лаврентьев с ружьем преследует преступника. Его сообщник стреляет экс-мэру в спину.

Убитым преступником оказался 45-летний Марат Гарипов, начальник спасательной станции.

Напомним, что в мэрии Киселевска Лаврентьев работал с 2002 года. В ноябре 2018 года он по собственному желанию ушел с поста мэра.