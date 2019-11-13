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Соседка подслушала предсмертные мольбы убитой доцентом студентки

08:34
  • среда
  • 13 ноября 2019

Скандал был ужасающий

Историк Олег Соколов и жившая с ним студентка Анастасия Ещенко в день трагедии скандалили. Крики девушки слышала соседка.
Почему аспирантка Ещенко связалась с 63-летним доцентом Соколовым?

Женщина рассказала о предсмертных мольбах студентки в программе "Прямой эфир". Соседка сама связалась с телевизионщиками.

По словам жительницы Петербурга, ее квартира примыкает к квартире историка, а стены очень тонкие, поэтому она слышала сцену ссоры Соколова с Ещенко во всех деталях. Скандал был ужасающий, но женщина не могла подумать, что за ним последует убийство.

В какой-то момент Анастасия крикнула: "Ублюдок!". В ответ мужской голос, очень похожих на Соколова, произнес: "Неблагодарная тварь". После этого были звуки ударов и, как будто кто-то упал. Затем из-за стены послышалась мольба женщины не трогать ее. Но удары продолжились, все затихло через несколько минут.

Напомним, 9 ноября в Петербурге из реки Мойки вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. Профессор упал в воду, когда пытался утопить рюкзак с останками девушки и пистолет.

Мужчину задержали. Следователи установили, что доцент застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза еще 7 ноября. Тело расчленил, а от останков избавлялся постепенно.

Погибшая оказалась 24-летней возлюбленной доцента. Вместе они изучали эпоху Наполеона Бонапарта.

Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

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