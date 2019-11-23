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Странные игры Крутого и Баскова на полу в аэропорту попали на видео

15:53
  • суббота
  • 23 ноября 2019

Ролик снял один из свидетелей

Пользователи Instagram гадают, что за история произошла в аэропорту Минска. В аккаунте Сергея Лазарева появилось короткое видео, на котором Игорь Крутой и Николай Басков валяются на полу и смеются. Что именно не поделили композитор и певец осталось за кадром.
Дебош Киркорова и Баскова в аэропорту попал на видео

Слышно, как Басков, перекрикивая смех друзей, пытался за что-то оправдаться перед Крутым. "Я тебе новую подарю", - повторил несколько раз Николай. А потом, увидев, что его снимают, обрушился на Лазарева с нецензурной бранью.

Очевидно, что потасовка была скорее шуточной и, может быть, даже постановочной. Не похоже, чтобы у кого-то из участников инцидента остались обиды.

Большая компания артистов возвращалась из Минска, где с аншлагом прошёл юбилейный концерт Игоря Крутого. Этим летом маэстро исполнилось 65 лет.

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