Странные игры Крутого и Баскова на полу в аэропорту попали на видео

Ролик снял один из свидетелей

Пользователи Instagram гадают, что за история произошла в аэропорту Минска. В аккаунте Сергея Лазарева появилось короткое видео, на котором Игорь Крутой и Николай Басков валяются на полу и смеются. Что именно не поделили композитор и певец осталось за кадром.

Слышно, как Басков, перекрикивая смех друзей, пытался за что-то оправдаться перед Крутым. "Я тебе новую подарю", - повторил несколько раз Николай. А потом, увидев, что его снимают, обрушился на Лазарева с нецензурной бранью.

Очевидно, что потасовка была скорее шуточной и, может быть, даже постановочной. Не похоже, чтобы у кого-то из участников инцидента остались обиды.

Большая компания артистов возвращалась из Минска, где с аншлагом прошёл юбилейный концерт Игоря Крутого. Этим летом маэстро исполнилось 65 лет.