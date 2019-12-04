Процедуру импичмента в США ведут без Трампа

В это время президент США находится на саммите НАТО в Лондоне

Пока президент США Дональд Трамп находится на саммите НАТО, в новую фазу вступила процедура импичмента, которую пытаются инициировать демократы. Как сообщает "ТВ Центр", комитет палаты представителей США по разведке одобрил доклад по итогам разбирательства в отношении главы Белого дома.

Поводом стали обвинения Трампа в попытке убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из вероятных кандидатов на пост президента США Джо Байдена - Хантера.

Демократы также обвинили Трампа в запугивании свидетелей. Белый дом и Республиканская партия с выводами не согласились. Тем не менее, 300-страничный документ передан в юридический комитет Палаты представителей.

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