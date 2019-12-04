ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Процедуру импичмента в США ведут без Трампа

08:55
  • среда
  • 04 декабря 2019

В это время президент США находится на саммите НАТО в Лондоне

Пока президент США Дональд Трамп находится на саммите НАТО, в новую фазу вступила процедура импичмента, которую пытаются инициировать демократы. Как сообщает "ТВ Центр", комитет палаты представителей США по разведке одобрил доклад по итогам разбирательства в отношении главы Белого дома.

Трамп с Макроном затосковали по России
"Трамп - расист": сотни британцев вышли на митинг против НАТО и США

Поводом стали обвинения Трампа в  попытке убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного  из вероятных  кандидатов на пост президента США Джо Байдена - Хантера.

Демократы также обвинили Трампа в запугивании свидетелей. Белый дом и Республиканская партия с выводами не согласились. Тем не менее, 300-страничный документ передан в юридический комитет Палаты  представителей.

Видео: Трамп с Макроном затосковали по России

Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп у выхода
Дональд Трамп у выхода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.