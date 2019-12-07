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О чём говорили в Сочи лидеры России и Белоруссии

16:58
  • суббота
  • 07 декабря 2019

Союзному государству исполняется 20 лет

Перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства обсуждают в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко. В начале встречи российский президент поблагодарил своего коллегу за то, что он принял приглашение и посетил нашу страну в канун 20-летия подписания договора о Союзном государстве, сообщает "ТВ Центр".
Переговоры Путина и Лукашенко начались с неприятного казуса (видео)

Как отметил президент России, председатели правительств и министры провели большую работу по анализу документа: оценили, что уже было сделано и что ещё предстоит сделать для актуализации договора.

"Мы договорились давно, развиваем наш договор. Люди и субъекты хозяйственные должны иметь равные условия для жизни и работы. Всё! Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешёвый газ, дешёвую нефть", - сказал Лукашенко.

После встречи в расширенном составе Владимир Путин пригласил всех на торжественный обед, посвящённые 20-летию договора о Союзном государстве России и Белоруссии.

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