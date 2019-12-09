Осторожно, кишечная палочка: эксперты забраковали скумбрию пяти брендов

Бактерии группы кишечной палочки нашли в трех брендах

Специалисты "Росконтроля" проверили скумбрию холодного копчения пяти брендов: Fish Fabric, СТМ, "Балтийский берег", "А`море" и Billa.

Проверка показала, что образцы не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В этой рыбе более чем в 16 раз превышен уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. В продукции СТМ, "Балтийский берег" и Billa найдены бактерии группы кишечной палочки.

Специалист экспертного центра Союза потребителей Наталья Болотова сообщила, что обсемененная микроорганизмами продукция может вызывать кишечную инфекцию или пищевое отравление. Первыми в зону риска попадают пожилые люди и граждане с ослабленным иммунитетом. Употреблять подобную продукцию без термической обработки может быть опасно.

В итоге, как сообщается на сайте "Росконтроля", все пять брендов попали в черный список. Эксперты не рекомендуют покупать эти товары.