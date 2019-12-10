Песков рассказал об отношении Путина к Лужкову

Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной экс-мэра

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и направил его семье телеграмму.

"Президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но и в целом в развитие страны, экономики нашей страны, хозяйство нашей страны. У них были очень теплые и очень конструктивные отношения", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Юрий Лужков умер во вторник в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Экс-мэру было 83 года. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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