Финансовая стабильность в 2020 году ждет шесть знаков зодиака

Белая Металлическая Крыса приготовила много сюрпризов

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал ТВЦ.RU, для каких знаков зодиака 2020 год станет благоприятным с точки зрения финансов.

В начале 2020 года случится несколько важных астрономических событий: 10 января ожидается Лунное затмение, 13 января Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние, в тот же день соединятся Сатурн и Плутон, что бывает один раз в 33 года. Как рассказал Сергей Безбородный, последний феномен может позитивно отразиться на материальном благополучии Весов, Козерогов, Водолеев, Овнов, Львов и Скорпионов. Ведь Сатурн и Плутон положительно влияют именно на эти знаки зодиака. Представители остальных знаках не смогут извлечь материальную выгоду из этого астрономического явления.

"В 2020 году надо стараться более тщательно планировать свой бюджет. Белая Металлическая Крыса - это очень жесткий знак. Она поддерживает богатых, а не бедных. Крыса дает людям рекомендацию не отказываться ни от какой дополнительной подработки, если такая имеется. Нужно всегда учитывать незапланированные события - то, что в бизнесе называют форс-мажорами. О них должны думать и обычные люди. В год Крысы банки будут в целом менее охотно идти навстречу и одобрять кредитные заявки. Если, например, понадобятся средства на лечение, то эти деньги будет очень трудно найти. Поэтому рекомендация единая - стараться больше работать и больше откладывать. Что касается уходящего года, то Свинья в этом плане гораздо более толерантное животное. Как люди, так и корпорации легче могли изыскать в этом году необходимые ресурсы или покрыть убытки. Принцип Крысы - каждый сам за себя", - заявил Безбородный в разговоре с ТВЦ.RU.

Астролог также рассказал, что в декабре 2020 года ожидается сближение Сатурна и Юпитера, которое знаменует собой начало цифрового бума. Наш собеседник посоветовал россиянам активнее осваивать информационные технологии и повышать компьютерную грамотность. В новом году "чайники" в сфере IT останутся в аутсайдерах, предсказал руководитель Школы научной астрологии.

По его словам, грядущее Лунное затмение, перигей Луны и соединение Сатурна с Плутоном вызовут глобальные изменения в жизни людей по всему миру. "Объединение этих трех феноменов с астрологической точки зрения является почти апокалиптическим признаком. Прежде всего ожидается повышение геофизической активности планеты. Возможно, что в январе или феврале произойдет либо извержение вулканов, либо мощные землетрясения. Где именно, пока сказать сложно. Ожидается также важное финансово-политическое событие".

Если верить прогнозу астролога, то выход Великобритании из Евросоюза приведет к резкому падению курса фунта стерлингов, скачку евро, а также к падению цен на британскую недвижимость и другие активы. Эти последствия, кстати, стоит учитывать тем знакам зодиака, для которых год Крысы станет благополучным с точки зрения финансов. Может, это их шанс разбогатеть?..

Сергей Безбородный не исключил, что вслед за Британией в свободное плавание захочет пуститься Венгрия. В любом случае европейскую экономику ждет рецессия, которая так или иначе отразится на других странах. В частности, после Брекзита цена нефти марки Brent может взлететь до 90 долларов за баррель. Тогда россияне вспомнят "сытые нулевые", которые были обеспечены нефтедолларами.

"Но для экономики России это, наоборот, вредно, потому что как только мы начинаем просто получать деньги за нефть, экономика расти перестает. Повышение цен на нефть не будет носить долгосрочного характера. В 2020 году экономика России подрастет на 1 балл, но до полноценного восстановления остается еще много времени", - заявил астролог.

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