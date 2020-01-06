Конгресс намерен запретить Трампу бомбить Иран

Будет принята специальная резолюция

Правительство Ирака намерено потребовать вывести из страны американские войска. Решение об этом принял национальный парламент. Возмущение Багдада вызвало убийство на территории Ирака иранского генерала Сулеймани, он был уничтожен в результате авиаудара ВВС США. Критика в отношении ближневосточной политики Дональда Трампа звучит и из Вашингтона. В Палате представителей заявили о намерении лишить президента части его полномочий по военному вмешательству в Иран.

Пока в мечетях Тегерана проводят траурные богослужения, оплакивая смерть одного из лидеров страны Касема Сулеймани, на улицах соседнего Ирака, где был убит генерал, жгут американские флаги. Ситуация накаляется с каждым часом. Толпы протестующих стреляют в воздух. Самая наряжённая обстановка в Багдаде, недалеко от квартала, где находится посольство США. Оно уже подверглось обстрелам из минометов. Есть жертвы. Всевозможные проиранские шиитские формирования заявляют, что будут открыто бороться против американских военных, сообщает "ТВ Центр".

Иракский парламент проголосовал против присутствия вооруженных сил США и коалиции на их территории и сегодня об этом официально сообщат представителю Штатов. В резолюции сказано, что военная операция по физическому устранению неугодного для США иранского политика, да ещё и на территории соседнего государства - грубое нарушение международного права. Но Дональд Трамп очередным заявлением даёт понять, что его страна признает лишь право силы.

Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьёзные санкции.

Дональд Трамп заявил, что выведет войска только после того, как Багдад расплатиться за построенную на американские средства военно-воздушную базу. И добавил, что санкции против Ирака будут куда жёстче, чем против Ирана. Впрочем, на Иран экономические рычаги давления так и не подействовали. И Пентагон начал переброску четырёхтысячного контингента на Ближний Восток. Но руководство исламской республики по-прежнему настроено решительно. "Мы обещаем продолжать путь мученика Сулеймани так же твердо, как и прежде, с помощью бога, и в обмен на его мученичество мы стремимся избавиться от Америки в нашем регионе", - заявил командующий революционной гвардией Ирана в Кудсе Эсмаил Гаани.

Иран после военной операции США окончательно вышел из ядерной сделки и больше не собирается следовать ограничениям, связанным с добычей и обработкой радиоактивного топлива. Эксперты сходятся во мнении, что Дональд Трамп, принимая решение о ликвидации генерала Сулеймани, – поджёг фитиль, ведущий к бочке с порохом.

Тем временем в США всё больше сомневаются в адекватности действий президента. Его Twitter в последние дни наполнился ненавистью, а основная часть сообщений – угрозы. Не упускают возможность уколоть президента и демократы, которые уже проголосовали за его импичмент.

Трамп, в свою очередь, ответил, что не будет спрашивать ни у кого разрешения на проведение военных операций. И посоветовал всем следить за новостями.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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